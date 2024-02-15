Uçakta yolcuların üzerine kurtçuk yağdı! Korkunç anları yolcular anlattı

15 Şubat 2024 17:07 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:32

Yakın zamanda ABD merkezli Delta havayolu şirketine ait bir uçağın ekonomi sınıfında oturan yolcuların üstüne baş üstü bölmesinden kurtçukların düşmesi üzerine kalkıştan bir saat sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Uçak 13 Şubat Salı günü Amsterdam'dan ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentine seferini gerçekleştirirken, bir yolcunun içinde çürümüş balık bulunan bavulu baş üstü bölmesindeyken açıldı. Çürümüş balıkta oluşan kurtçukların yolcuların üzerine düşmesine ve uçağın geri dönmesine neden oldu.

Uçak indikten sonra tüm yolculara uçağı boşaltma talimatı verildi ve içinde balık bulunan bavul imha edilmek üzere bir torbaya kondu. Ardından uçakta derinlemesine temizlendi.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Kelce adlı bir kişi, X/Twitter hesabından uçuşta yaşadığı deneyime ilişkin yorumda bulunarak, "Amsterdam'a 8 saatlik @Delta yolculuğunda 2 saat geçmişken çürümüş balık ve kurtçukların bizimle birlikte yolculuk ettiğini öğrenmek gerçekten çok güzel" diye yazdı.

Kelce, Daily Mail'e verdiği röportajda, Delta personelinin çürüyen valizin sahibini tespit ettiğini ve diğer yolcular uçaktan ayrıldıktan sonra onu uçakta alıkoyduğunu açıkladı.

Kelce, tazminat olarak yolculara 8 bin uçuş mili, otel odası bedeli ve gece boyunca beklemeleri halinde 30 dolarlık yemek bileti verildiğini de sözlerine ekledi.

UÇAKTAKİ YOLCULAR DENEYİMLERİNİ REDDİT'E YAZDI

Uçaktaki diğer yolcular Reddit'te r/Delta alt başlığına kendi deneyimlerini yazdı. Uçaktaki bir yolcu yaşananları şöyle anlattı:

"Bu talihsiz uçuşta ben de vardım hahaha. Ailem ve ben kurtçukların hemen önündeki sıradaydık. Hemen arkamızdaki kadın uçuş görevlilerine kurtçukların kafasına düştüğünü söyledi. Iyy. Arkamı döndüğümde koltuğun üzerinde kıpırdanıyorlardı. Yine de bizi biraz daha öne aldılar."

"El çantalarımızdan biri iğrenç olanın hemen yanındaydı, bu yüzden uçuşun sonunda iyice kontrol ettikten sonra onu almaya gittiğimde, söz konusu yolcu hâlâ orada oturuyordu ve uçaktan çıkmadı. Yani bir tür sonuç olduğunu varsayıyorum ama ne olduğu belli değil. Ayrıca görünüşe göre gazete kağıdına sarılmıştı. Kesinlikle iğrenç."

Reddit paylaşımında, yaşanan aksilik nedeniyle 5 bavulun varış noktasına ulaşmadığı belirtildi.

DELTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Havayolu şirketi Delta, kurtçuk olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AMS-DTW 133 sefer sayılı uçuşun müşterilerinden, yanlış paketlenmiş bir el çantası nedeniyle seyahatleri kesintiye uğradığı için özür dileriz. Uçak kapıya geri döndü ve yolcular bir sonraki müsait uçuşa yerleştirildi. Uçak temizlenmek üzere hizmet dışı bırakıldı."

DELTA'NIN SİCİLİ TEMİZ DEĞİL

Delta daha önce de dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen hafta havayolu şirketi, sütyen giymediği için bir kadını neredeyse uçağa almıyordu.

Mağdur olan Lisa Archbold, Salt Lake City'den San Francisco'ya uçuşundan önce havayolunun kabin görevlisiyle yaşadığı üzücü etkileşimi detaylıca anlattı. Serbest çalışan bir DJ olan Archbold, 22 Ocak'ta Utah'taki Sundance Film Festivali'nden ayrılıp Bay Area'daki evine dönüyordu. Uçağının kalkmasına dakikalar kala, "herkes" koltuklarına oturduktan sonra, Archbold "yüksek sesle" uçağın önüne çağrıldı.

Archbold'a göre, kadın kabin görevlisi onu kıyafeti nedeniyle azarlamak için uçaktan indirdi. Archbold'un giydiği kıyafetin "saldırgan" ve "açık" bir kıyafet olduğunu söyledi.