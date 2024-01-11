Ukrayna İHA'larla hedef aldı, Rusya'nın hava savunma sistemi devreye girdi

11 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:24

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ele geçirdiği birçok noktayı geri aldıktan sonra taruzza geçti. Rus birliklerinin bulunduğu yerleri hedef alan Ukrayna ordusu, yeni bir saldırı girişiminde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyuruldu.

"TERÖR SALDIRISI' ENGELLENDİ"

Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru gerçekleştirdiği saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendiren Rusya, saldırı girişiminin engellendiği açıkladı. Açıklamada; Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.