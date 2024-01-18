Ukrayna, İHA'larla Moskova'yı hedef aldı, Rusya engelledi

18 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleşen Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 2 senedir devam ederken atağa geçen Ukrayna son olarak Rusya'nın başkenti Moskova ve Leningrad bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Moskova ve Leningrad bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta yerel saatle 01.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı neredeyse iki senedir devam ediyor. Savaşın ilk zamanlarındaki yoğun çatışma dönemlerinin ardından şimdi sahada her iki taraf da ilerleyemez durumda. Zira, uzun zamandır taraflar pozisyonlarını değiştirmiş değil.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor. Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkat çekiyor.