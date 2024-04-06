06 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:50
Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı
Rusya, Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri olan Harkov'a gece saatlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u hedef aldı. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesinde dronlarla yapılan saldırının ardından binalarda hasar meydana geldiğini açıkladı.
Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.
UKRAYNA BAZI FÜZE VE DRONLARI İMHA ETTİ
Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı