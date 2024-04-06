Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı

06 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:50

Rusya, Ukrayna ile masaya oturmaya hazır! Tek bir şartı var

Rusya, Ukrayna ile masaya oturmaya hazır! Tek bir şartı var

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u hedef aldı. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesinde dronlarla yapılan saldırının ardından binalarda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.

UKRAYNA BAZI FÜZE VE DRONLARI İMHA ETTİ

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı.