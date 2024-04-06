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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:50

Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı

Rusya, Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri olan Harkov'a gece saatlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u hedef aldı. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesinde dronlarla yapılan saldırının ardından binalarda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı - 1. Resim

Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı - 2. Resim

UKRAYNA BAZI FÜZE VE DRONLARI İMHA ETTİ

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı.

Ukrayna kabusa uyandı! Rusya gece boyunca bombaladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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