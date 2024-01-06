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    • 06 Ocak 2024 15:07 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:14

    Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki 'Saki' hava üssünü vurdu

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Ukrayna, Kırım'daki "Saki" hava üssünü vurduklarını bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk ise saldırıyı gerçekleştiren pilotları sosyal medya hesabından tebrik etti.

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    Ukrayna, Kırım, Rusya, Hava Saldırısı

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki "Saki" hava üssünü vurduklarını bildirdi. Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Kırım'da hava saldırısı düzenlediğini belirtti. 

    Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, "Saki hava üssü. Tüm hedefler vuruldu. Pilotlarımıza mükemmel çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

    Ukrayna Devlet Ajansı Ukrinform'un haberinde, Saki hava üssünde Rus komuta merkezinin bulunduğu belirtildi.

     

    Haberler>Dünya>Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki 'Saki' hava üssünü vurdu
    Etiketler
    ukraynakırımrusyahava saldırısı
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