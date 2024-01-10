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    • 10 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:23

    Ukrayna, öğrencileri için yer altı okulu inşa ediyor

    Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de inşaatı devam eden ilk yer altı ortaokulunun açılışı, mart ayında yapılacak.

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ukrayna, öğrencileri için yer altı okulu inşa ediyor
    Ukrayna, Savaş, Rusya, Saldırı

    Unian Haber Ajansının haberinde, Rusya sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Harkiv'in Sanayi Bölgesi'nde yerin altına yapılan okulun havalandırma ve kanalizasyon sisteminin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

    Okulun mart ayında açılacağı kaydedilen haberde, kentin merkezi ile Harkiv'e yakın Korotiçi kasabasında da yer altı okulları yapılmasının planlandığı aktarıldı.

    METRO İSTASYONLARINI DERSLİK OLARAK KULLANIYORLAR

    Harkiv yönetimi, füze saldırılarına karşı öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı kararla metro istasyonlarını 1 Eylül 2023'ten bu yana derslik olarak kullanıyor.

    Haberler>Dünya>Ukrayna, öğrencileri için yer altı okulu inşa ediyor
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