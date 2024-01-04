Ukrayna ordusu güdümlü füzeleri peş peşe ateşledi

04 Ocak 2024 19:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 19:38

24 Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya'nın savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği yoğun saldırının yavaşlamasıyla birlikte taruza geçen Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bulunduğu birçok noktayı hedef almaya başladı. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin bir bölümünü geri alan Ukrayna ordusu saldırılarını sürdürüyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıkmada; Ukrayna'nın, Kırım Yarımadası'na güdümlü füzelerle saldırdığını duyuruldu. Saldırının hemen ardından devreye giren Rus hava savunma sistemlerinin 10 füzeyi imha ettiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Ocak'ta, Moskova saatiyle 17.20 civarında, Kiev rejiminin, Rusya topraklarındaki hedeflere uçak güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi"

2023'TEN BU YANA İLK ESİR TAKASI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında dün Temmuz 2023'ten bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya, 230, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı belirtilerek, "Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirliklerinin insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu" ifadeleri kullanıldı.