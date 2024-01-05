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    • 05 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:27

    Ukrayna-Rusya savaşında Kuzey Kore parmağı! ABD balistik füze detayını açıkladı

    Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    ABD, Rusya-Ukrayna savaşına dair gerilimi yükseltecek yeni detay paylaştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, Rusya’nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna’ya fırlattığını açıkladı.

    Kuzey Kore, Abd, Rusya, Balistik Füze

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları Şubat 2022’den bu yana devam ederken ABD’den yine tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. ABD, Kuzey Kore’nin Rusya’ya balistik füze tedarik ettiğini açıkladı.

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, söz konusu füzelerin Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği son saldırılarda kullanıldığını aktardı.

    Ukrayna-Rusya savaşında Kuzey Kore parmağı! ABD balistik füze detayını açıkladı

    UKRAYNA'YA BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

    Söz konusu gelişmenin önemli ve endişe verici olduğunu ifade eden Kirby, Rusya’nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna’ya fırlattığını ve füzenin Zaporijya bölgesine düştüğünü belirtti. Kirby, Rusya’nın daha sonra 2 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Ukrayna'ya "çok sayıda" balistik füze fırlattığını aktardı.

    Ukrayna-Rusya savaşında Kuzey Kore parmağı! ABD balistik füze detayını açıkladı

    ABD ve müttefiklerinin, söz konusu füze tedarikinin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının ihlali anlamına geldiği için konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söyleyen Kirby, Rusya'nın ayrıca müttefiki İran'dan füze satın alma niyetinde olduğunu söyledi.

    Haberler>Dünya>Ukrayna-Rusya savaşında Kuzey Kore parmağı! ABD balistik füze detayını açıkladı
    Etiketler
    Kuzey KoreABDRusyaBalistik füze
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