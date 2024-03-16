16 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:50
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisini İHA ile vurdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA’larla hedef aldığını duyurdu.
YANGIN ÇIKTI
Azarov Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde saldırı sonucu yangın çıktığını, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırının ise engellendiğini aktardı.
Her iki fabrikadaki işçilerin de tahliye edildiğini kaydeden Azarov, can kaybının yaşanmadığını vurguladı. Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı