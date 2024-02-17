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17 Şubat 2024 15:08 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:02

Ukrayna savaşta Rusya'ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Cephe hattında ise her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Ukrayna son olarak Ruslara ait 3 savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.

Editör: İbrahim Günay / Kaynak: AA
Ukrayna savaşta Rusya&#039;ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın
Ukrayna, Rusya

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bu sabah Rusya'ya ait 3 savaş uçağını aynı anda imha ettiklerini bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna Hava Kuvvetleri birimlerinin, doğu yönünde Rusya'ya ait iki Su-34 bombardıman uçağı ve bir Su-35 savaş uçağını aynı anda imha ettiğini belirterek, "Bizi hiçbir şey durduramaz." ifadesine yer verdi.

Ukrayna savaşta Rusya'ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın - 1. Resim

RUSYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'nin saldırı grubuna bağlı Suhoy Su-25 tipi saldırı uçağının Donetsk bölgesinde konuşlu Ukrayna'ya ait hedefleri füzelerle vurduğunu duyurdu.

 Ukrayna savaşta Rusya'ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın - 2. Resim

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞINDA SON DURUM

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby aylardır şiddetli çatışmaların yaşandığı Avdiivka'nın Rus kontrolüne geçebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Rus güçleri ile savaşında gözler ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Avdiivka kentine kilitlendi. Halen Ukrayna'nın elinde olan ancak Rusya'nın ele geçirmek için bütün gücüyle saldırdığı kentte aylardır ağır çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna savaşta Rusya'ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın - 3. Resim

Rus güçleri kente yönelik hava ve topçu saldırılarını aralıksız sürdürürken, bir yanda da zırhlı birlikleri ve piyadelerle karada saldırıyor.

Kentin "düşmekte" olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de durumu "Avdiivka'nın Rusya'nın kontrolüne geçme riski var." sözleriyle ifade etti.

 

Kaynak: AA
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