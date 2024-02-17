Ukrayna savaşta Rusya'ya vurduğu ağır darbeyi açıkladı! Putin şaşkın
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Cephe hattında ise her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Ukrayna son olarak Ruslara ait 3 savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bu sabah Rusya'ya ait 3 savaş uçağını aynı anda imha ettiklerini bildirdi.
Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna Hava Kuvvetleri birimlerinin, doğu yönünde Rusya'ya ait iki Su-34 bombardıman uçağı ve bir Su-35 savaş uçağını aynı anda imha ettiğini belirterek, "Bizi hiçbir şey durduramaz." ifadesine yer verdi.
RUSYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'nin saldırı grubuna bağlı Suhoy Su-25 tipi saldırı uçağının Donetsk bölgesinde konuşlu Ukrayna'ya ait hedefleri füzelerle vurduğunu duyurdu.
UKRAYNA - RUSYA SAVAŞINDA SON DURUM
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby aylardır şiddetli çatışmaların yaşandığı Avdiivka'nın Rus kontrolüne geçebileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna'nın Rus güçleri ile savaşında gözler ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Avdiivka kentine kilitlendi. Halen Ukrayna'nın elinde olan ancak Rusya'nın ele geçirmek için bütün gücüyle saldırdığı kentte aylardır ağır çatışmalar yaşanıyor.
Rus güçleri kente yönelik hava ve topçu saldırılarını aralıksız sürdürürken, bir yanda da zırhlı birlikleri ve piyadelerle karada saldırıyor.
Kentin "düşmekte" olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de durumu "Avdiivka'nın Rusya'nın kontrolüne geçme riski var." sözleriyle ifade etti.