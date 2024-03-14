Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı: Rusya yakıt tanklarından endişe duyuyor

14 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:35

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını devam ettirdiği ifade edildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer dizel yakıt tanklarını vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ KONUMUNDA

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentinde bulunan Nükleer Santral, Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor. Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

RUSYA'NIN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİ

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.