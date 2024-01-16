Ukraynalı bakan içini döktü: Lavrov'u yumruklamak istedim

16 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:50

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesindeki Rus işgalinin ilk günlerinde yürütülen ateşkes görüşmelerinin en zorlu anlarını Ukraynalı bir blog yazarına anlattı. Kuleba, 2022 yılında Antalya'da yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''En zor müzakereler, rakibinizin burnuna yumruk atmak istediğiniz ama bunu gerçekten yapamadığınız müzakerelerdir. Ve bunun iki ya da üç kez gerçekleştiğini söyleyebilirim.'' dedi. Bakan Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a karşı bu durumu yaşadığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlarında Türkiye'de gerçekleşen müzakere görüşmelerinin zorlu geçtiğini belirten Kuleba, ateşkes ve insani koridorların düzenlemesiyle ilgili olduğunu söyledi. Bu görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadı ve o tarihten bu yana başka bir müzakere yapılamadı.

MOSKOVA'DAN CEVAP

Kuleba'nın açıklamalarının ardından Moskova'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Kuleba'nın son sözlerinin Ukrayna liderliğinin beceriksizliğinin altını çizdiğini söyledi.

Zakharova, İzvestia gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sorun şu: eğitimsiz ve saldırgan insanlar, Amerikan parası için Ukrayna'yı mahvetmek amacıyla bakanlık yapma bahanesiyle işe alındı."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı neredeyse iki senedir devam ediyor. Savaşın ilk zamanlarındaki yoğun çatışma dönemlerinin ardından şimdi sahada her iki taraf da ilerleyemez durumda. Zira, uzun zamandır taraflar pozisyonlarını değiştirmiş değil.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor. Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkat çekiyor.