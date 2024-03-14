Ukraynalı grup Rusya'ya sızmaya çalıştı! Kiev atakta

14 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:43

Rusya-Ukrayna savaşı 2 seneyi aşkın süredir devam ederken Kiev tarafı atağa geçti. Ukraynalı sabotaj grupları, Kursk bölgesindeki Tetkino yerleşim birimi yakınlarında sızma girişiminde bulundu. Rusya, keşif gruplarının püskürtüldüğünü duyurdu.

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) personeliyle birlikte operasyon yürütüldüğü belirtildi.

RUS GÜVENLİK GÜÇLERİ DURDURDU

Kursk Valisi Roman Starovoyt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Tetkino yerleşim birimindeki saldırılarının Rus güvenlik güçlerince durdurulduğunu belirtti.

YERLEŞİM BİRİMİNE SALDIRI ENGELLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod bölgesinde Spodaryuşino yerleşim birimine saldırısının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda 195 kadar askeri personel, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 adet UR-77 kundağı motorlu mayın temizleme roketatar ve 3 askeri iş makinesi etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan atağa geçen Ukrayna, Rus askerlerinin kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni de hedef aldılar. Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.