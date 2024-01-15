Ukrayna'nın barış planına Kremlin’den tepki: Rusya’sız sonuç alınamaz

15 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:46

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planına tepki gösterdi. Peskov, "Bizim katılımımız olmadan barış planı sonuçsuz kalacaktır." açıklamasını yaptı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusya'sız sonuç alınamayacağı değerlendirmesini yaptı.

“SONUÇ OLASILIĞI YOK”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Peskov, Davos'ta yapılan görüşmenin de sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşında önemli savunma ve taarruz aracı haline gelen İHA'lar ve uçaksavar tanklar, savunma hattını ayakta tutmada ordu için güç oluşturuyor. Ukrayna birlikleri Bahmut cephe hattında askeri hareketliliğini sürdürüyor.