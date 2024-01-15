Ülke faciayı yaşıyor! Madende göçük: 22 ölü

15 Ocak 2024 02:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 02:13

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da maden faciası yaşandı. Ülkenin Simiyu bölgesindeki Bariadi’de bulunan Ng'alita madeninde göçük meydana geldi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" dedi.

'22 CESET ÇIKARDIK'

Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga, yaşları 24 ile 38 arasında değişen bir grup kişinin yağışlar sebebiyle faaliyetlerin sınırlandırıldığı bölgede maden çalışmaları yapması sonucu göçük yaşandığını anlattı.

Simalenga, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi. Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.Tanzanya; Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Mali'den sonra dünyanın en büyük dördüncü maden üreticisi konumunda.