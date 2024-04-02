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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 21:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:19

Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı

Irak’ın Basra kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförünün okuldan çıkan öğrencilerin arasında dalması sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.

6 ÖĞRENCİ ÖLDÜ 16 ÖĞRENCİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı - 1. Resim

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı - 2. Resim

Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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