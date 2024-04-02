Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı

02 Nisan 2024 21:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:19

Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.

6 ÖĞRENCİ ÖLDÜ 16 ÖĞRENCİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.