02 Nisan 2024 21:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:19
Ülke şokta: Kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı
Irak’ın Basra kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförünün okuldan çıkan öğrencilerin arasında dalması sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.
6 ÖĞRENCİ ÖLDÜ 16 ÖĞRENCİ YARALANDI
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı