Ülke şokta! Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı: 7 kişi öldü 23 kişi yaralandı

21 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 19:47

Daily Mirror Sri Lanka gazetesinin haberine göre, polis sözcüsü Nihal Thalduwa, Sri Lanka ordusu tarafından Diyatalawa kasabasında düzenlenen "Fox Hill Super Cross 2024" adlı etkinlik sırasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir otomobilin yarış devam ederken seyircilerin arasına daldığını belirten Thalduwa, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Thalduwa, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiğini ve kazada ağır yaralanan 23 kişinin Diyatalawa Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Kaza nedeniyle etkinlikteki diğer yarışlar iptal edildi.