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    • 06 Ocak 2024 08:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:03

    Ülkede şimdiye kadar yapılan en büyük baskın! Bolivya’da tonlarca kokain ele geçirildi

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkenin batısındaki Oruro şehrinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,7 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

    Ülkede şimdiye kadar yapılan en büyük baskın! Bolivya’da tonlarca kokain ele geçirildi
    Bolivya, Uyuşturucu Operasyonu

    Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın batısındaki Oruro şehrinde rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından yapılan açıklamada, “ülkede şimdiye kadar yapılan en büyük baskın” olarak nitelendirdiği operasyonda 8,7 ton kokainin ele geçirildiğini belirtti.

    Uyuşturucunun Hollanda’ya gönderilmek üzere bir kamyonda, ahşap döşeme malzemelerinin içine gizlendiğini aktaran Arce, ele geçirilen kokainin muhtemel değerinin 526 milyon dolar olduğunu açıkladı.

    Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan 9 baskında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Haberler>Dünya>Ülkede şimdiye kadar yapılan en büyük baskın! Bolivya’da tonlarca kokain ele geçirildi
    Etiketler
    bolivyauyuşturucu operasyonu
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