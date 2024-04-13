Ülkeyi şoke eden afet! Yıldırım düştü, onlarca ölü var

13 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:36

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Böylelikle, Pakistan genelinde yıldırım sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

METEOROLOJİ OFİSİNDEN UYARI GELDİ

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.