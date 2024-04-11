Ünlü futbolcu ve aktör O.J. Simpson hayatını kaybetti 

11 Nisan 2024 18:13 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:35

Eski eşini ve erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve tarihe 'asrın davası' olarak geçen olayın başrolü, aktör ve Amerikan futbolunun ünlü ismi O. J. Simpson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti. Bu dava tarihe 'asrın davası' olarak geçmişti.

AİLESİ DUYURDU

O. J. Simpson'ın ailesi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada 10 Nisan’da O.J. Simpson’ın kanserlere olan savaşına yenik düştüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında "Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Ailesi, bu zor günlerde sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor" denildi.