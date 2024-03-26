Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi

26 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:04

Migren için yaptırdığı botoks felç etti: Kendi tükürüğümde boğuldum

Migren için yaptırdığı botoks felç etti: Kendi tükürüğümde boğuldum

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Dünyanın en bilinen otel zincirlerinden ABD'nin Houston şubesinde ihmal sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesiyle beraber, Türkiye'de de şubeleri bulunan bir otelde tatil yapan küçük kız havuzdayken bir anda dibe doğru çekildi. Tüm mücadelesine rağmen küçük kız, su üzerine çıkamadı.

Boşaltım borusunun devreye girdiği öğrenilen havuzda küçük kızın sadece eli ve bedeninin bir kısmı görülüyordu. Otel yetkilileri ve güvenlik güçleri saatler sonra çocuğun cansız bedenine ulaşabildiler.

ÖLÜM NEDENİNE BOĞULMA YAZILDI

Küçük kızın annesi Daniela Jaico, küçük kızıyla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Otopside kızın ölüm nedeni olarak boğulma gösterilirken, acılı anne paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Herkes, kaderimizin önceden yazılı olduğunu söyler fakat seninki neden böyle oldu anlayamıyorum. Seni çok seviyorum ve 8 yıl yanımda olduğun ve kızım olduğun için teşekkür ederim.''

POLİS DOSYAYI KAPATTI

Houston polisi olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini açıklayarak dosyayı kapattı. Yetkililer boru hattında bir arıza meydana geldiğini ve su pompalamak yerine borudan su çekildiğini de kayıtlara geçti.