Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi
26 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:04

Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi

Türkiye'de de şubeleri bulunan zincir otelin ABD'nin Houston şehrindeki havuzunda korkunç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki çocuk, havuzun dibine çekildi ve cansız bedeni boşaltım borusundan saatler sonra çıkarılabildi. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi

Dünyanın en bilinen otel zincirlerinden ABD'nin Houston şubesinde ihmal sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesiyle beraber, Türkiye'de de şubeleri bulunan bir otelde tatil yapan küçük kız havuzdayken bir anda dibe doğru çekildi. Tüm mücadelesine rağmen küçük kız, su üzerine çıkamadı.

Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi - 1. Resim

Boşaltım borusunun devreye girdiği öğrenilen havuzda küçük kızın sadece eli ve bedeninin bir kısmı görülüyordu. Otel yetkilileri ve güvenlik güçleri saatler sonra çocuğun cansız bedenine ulaşabildiler. 

Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi - 2. Resim

ÖLÜM NEDENİNE BOĞULMA YAZILDI

Küçük kızın annesi Daniela Jaico, küçük kızıyla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Otopside kızın ölüm nedeni olarak boğulma gösterilirken, acılı anne paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Herkes, kaderimizin önceden yazılı olduğunu söyler fakat seninki neden böyle oldu anlayamıyorum. Seni çok seviyorum ve 8 yıl yanımda olduğun ve kızım olduğun için teşekkür ederim.''

Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi - 3. Resim

POLİS DOSYAYI KAPATTI

Houston polisi olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini açıklayarak dosyayı kapattı. Yetkililer boru hattında bir arıza meydana geldiğini ve su pompalamak yerine borudan su çekildiğini de kayıtlara geçti. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...