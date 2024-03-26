Ünlü otelde korkunç ihmal ölümü getirdi! 8 yaşındaki çocuk havuzun dibine çekildi
Türkiye'de de şubeleri bulunan zincir otelin ABD'nin Houston şehrindeki havuzunda korkunç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki çocuk, havuzun dibine çekildi ve cansız bedeni boşaltım borusundan saatler sonra çıkarılabildi.
Dünyanın en bilinen otel zincirlerinden ABD'nin Houston şubesinde ihmal sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesiyle beraber, Türkiye'de de şubeleri bulunan bir otelde tatil yapan küçük kız havuzdayken bir anda dibe doğru çekildi. Tüm mücadelesine rağmen küçük kız, su üzerine çıkamadı.
Boşaltım borusunun devreye girdiği öğrenilen havuzda küçük kızın sadece eli ve bedeninin bir kısmı görülüyordu. Otel yetkilileri ve güvenlik güçleri saatler sonra çocuğun cansız bedenine ulaşabildiler.
ÖLÜM NEDENİNE BOĞULMA YAZILDI
Küçük kızın annesi Daniela Jaico, küçük kızıyla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Otopside kızın ölüm nedeni olarak boğulma gösterilirken, acılı anne paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
"Herkes, kaderimizin önceden yazılı olduğunu söyler fakat seninki neden böyle oldu anlayamıyorum. Seni çok seviyorum ve 8 yıl yanımda olduğun ve kızım olduğun için teşekkür ederim.''
POLİS DOSYAYI KAPATTI
Houston polisi olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini açıklayarak dosyayı kapattı. Yetkililer boru hattında bir arıza meydana geldiğini ve su pompalamak yerine borudan su çekildiğini de kayıtlara geçti.