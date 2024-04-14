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14 Nisan 2024 00:30 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:41

Ürdün'de Hükümet Sözcüsü ülkede OHAL ilan edildiği haberlerini yalanladı

Ürdün'de Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubaydin, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğine ilişkin çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ürdün&#039;de Hükümet Sözcüsü ülkede OHAL ilan edildiği haberlerini yalanladı

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya açıklama yapan Mubaydin, devlet televizyonu El-Memleket'in haberini düzelterek, ülkede OHAL ilan edildiğine ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Mubaydin, medyanın yayımlayacağı haberlerde dikkatli olması zorunluluğu bulunduğunu kaydederek, gerçek dışı haber ve söylentilerin yayını durumunda hukuki işlemlerin başlatılacağı uyarısı yaptı.

"VATANDAŞLARI ENDİŞENLENDİRECEK BİR DURUM YOK"

Sosyal medya platformları ve çeşitli uygulamalar üzerinden yayılan haberlerin birçoğunun asılsız olduğuna dikkati çeken Mubaydin, ülkede hayatın düzenli şekilde devam ettiğini ve vatandaşları endişelendirecek bir durum bulunmadığını vurguladı.

Mubaydin, yetkili makamların cumartesi akşamı, çevredeki güvenlik koşulları nedeniyle tedbir amaçlı olarak hava sahasını kapatma kararı aldığına dikkati çekti.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleket'in dün akşam bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e başlattığı İHA saldırısının ardından ülke genelinde OHAL ilan edildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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