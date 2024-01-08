Utanmaz! İsrailli bakan Gazzelilerle dalga geçti

08 Ocak 2024 20:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:18

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. Saldırıların yankıları devam ederken, İsrail’den ‘utanmaz’ davranışlar da geliyor. İsrail Miras Bakanı Eliyahu, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden olan Gazzelilerle alay etti. İsrail'de televizyon kanalına konuşan Eliyahu, bir sunucunun, "Gazze nüfusunun nakledilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini destekleyip desteklemediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

GAZZELİLERLE DALGA GEÇTİ

Eliyahu, "Bahsettiğimizin kesinlikle (Gazzelilerin) nakledilmesi olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz konutlarını iyileştirmek isteyen Gazzelilerden bahsediyoruz." demesi üzerine sunucular bakanın cevabına gülerek tepki verdi.

Aslında önerdiklerinin bu koşullarda yaşamak istemeyen Gazzeliler için "gönüllü göç" olduğunu dile getiren Eliyahu, "nakledilmenin" kesinlikle uygulanması gerektiğini savundu.

İsrail ordusunun karadan girdiği ve yoğun saldırılarının ardından geri çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'deki Zuhd ailesine ait yerleşim alanında meydana gelen yıkımın boyutu görüntülere yansıdı.