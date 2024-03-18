Uykusunda aksanı aniden değişti bambaşka bir sabaha uyandı

18 Mart 2024 15:25 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:48

İngiltere'de yaşayan 36 yaşındaki Zoe Coles, 2023 yılının haziran ayında bir gecede sesini kaybettiğini öne sürdü. O zamandan beri Gal aksanıyla konuştuğunu söyleyen Coles, bu aksanın kendisine yapışmış olduğundan ve kaybolmayacağından korktuğunu ifade etti.

Artık her evden çıktığında endişelendiğini çünkü yeni sesinden dolayı ortama uyum sağlayamadığını söyleyen Coles'in nadir görülen yabancı aksan sendromuna (FAS) yakalandığı düşünülüyor. Bu hastalıktan ilk kez 1907 yılında bahsedildiği düşünülürken o zamandan bu zamana kadar dünya çapında sadece 150 örneği bulunuyor.

''HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİNİ İSTİYORUM''

Genellikle kafa ve beyin hasarının ardından ortaya çıkan bu hastalık, beyin kanaması ya da beyin tümöründen sonra da görülebiliyor. Zoe Coles de fonksiyonel nörolojik bozukluğu olduğunu çok ateşlendiği bir gece aksanının değiştiğini söylüyor.

Yaşadıklarının kolay olmadığını anlatan Coles, ''Çok zorlanıyorum, bir sesle doğuyorsun, büyüyorsun ve bir konuşma tarzı geliştiriyorsun ve bu senden alınıyor. Her şeyin gitmesini ve hayatın normale geri dönmesini çok isterim.'' dedi ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Bir parçam bununla idare etmeyi öğrendi ama bana nereli olduğumu soran birkaç Galli insanla karşılaştım. Bu gerçekten zor, yalan söylemek ve Galler'de bir yerden geldiğimi söylemek istemiyorum. Galler hakkında hiçbir fikrim yok, hiç gitmedim.''

Bir nöroloğa gözüktüğünü ve yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyleyen Coles, artık sessiz konuştuğunu söyledi.