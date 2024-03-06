Uzaylı iddiası gündemi sarstı! 3 parmaklı mumyaların gizemi çözülüyor

06 Mart 2024 12:35 - Güncelleme : 06 Mart 2024 12:36

Meksikalı gazeteci Jaime Maussan geçen yıl Meksika Kongresi'nde Nazca mumyalarını sunduğunda, hikaye tüm dünyada haberlere konu oldu. Kolaylıkla günün ve muhtemelen tüm haftanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ancak, hayır diyenler hemen bu mumyaların bir aldatmaca olduğuna dair önceki raporları gündeme getirmeye başladı. Buna karşılık Jaime Maussan, uzuvlarında tridaktil parmakları olan yeni bir tür ortaya çıkararak işi ikiye katladı.

Maussan, The Sun gazetesine konuşan belgeselci Serena DC ve film yapımcısı Michael Mazzola ile bir araya geldi. Hem onlar hem de Maussan, Batı Hollywood'daki bir otelde büyük bir basın toplantısı yapılacağını doğruladı.

BU CİSİMLERİN İNSAN YAPIMI OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Belgeselciler Serena DC ve film yapımcısı Michael Mazzola, üç parmaklı bir canlının kalıntılarının bulunduğunu öne sürdü. Belgesel yapımcıları, "Bunun ufak da bir ihtimal olsa başka bir galaksiden gelme ihtimali var. Daha kapsamlı DNA testleri yapılması gerekiyor ve üzerinde çok çalışmak gerek" dedi.

Belgeselci Serena ve film yapımcısı Michael, gerçekleştirilen röntgen ve muayenelerin bu cisimlerin insan eliyle yapılmadığını açıkça gösterdiğini öne sürüyor. Hem kendi çektikleri hem de gazeteci Jois Mantilla'nın X hesabında çektiği görüntüler bu varlıkların üç ayaklı olduğunu, parmak izlerinin korunduğunu ve kanlı bir renk gösterdiğini ortaya koyuyor.

Belgeselciler bu kalıntıların "insan yapımı heykeller" olmadığını belirtirken, "DNA testlerinde bu mumyaların bin yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı" dedi. Peru'daki bir mağarada ortaya çıkan kalıntıların röntgeninin çekildiği belirtildi.

"DNA'NIN YÜZDE 30'U BİLİNMİYOR"

Gelecek hafta "uzaylı kalıntıları" olduğunu iddia ettikleri kalıntıların detaylarını paylaşacak belgeselciler, "1.2 metre uzunluğundaki kalıntıların DNA'sından bunların genetiğinin değiştirildiği tespit edildi. DNA'nın yüzde 30'u bilinmiyor" ifadesini kullandı.

Yapılan incelemeler sırasında "uzaylının" 3 parmaklı ellerinin röntgeninin çekildiği belirtilirken bunlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Belgeselci ikili, "Biz uzaylı bulduğumuzu söylemiyoruz. Fakat biz yeni bir tür bulduğumuza inanıyoruz" dedi.

12 MART'TA CANLI YAYINLANACAK

Jaime Maussan sosyal medyada yayınladığı bir videoda etkinliğin 12 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamalara rağmen Jaime Maussan bu cesetlerin gerçek olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

Kendi açıklamasına göre, bu cesetlerin bilimsel incelemesi Mexico City'deki bir laboratuarda yapılacak ve Batı Hollywood'daki tüm medya kuruluşlarının görmesi için canlı yayınlanacak. Ayrıca Meksikalı Ufolog, Meksika Kongresi'nde gösterdiği önceki cesetler hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu iddia etti. Bu bilgilerin ne olduğunu 12 Mart'ta öğreneceğiz.