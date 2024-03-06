Uzmanlar 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı olan adamın peşine düştüler! Sonuçlar şaşırtıcı

06 Mart 2024 09:23 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:45

Almanya'da duyanları şoke eden bir olay yaşandı. 62 yaşındaki bir kişi, 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı olduğunu iddia etti. Araştırmacıların dikkatini çeken adam, Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan bir makalenin konusu oldu. Aşıların 29 ayda özel kliniklerden satın alınarak uygulandığı belirtildi.

Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, adama birtakım testler yapmak için irtibata geçti ve adamın herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ortaya kondu. Dailymail'in haberine göre uzmanlar, 217 kez yapılan aşı nedeniyle hücrelerde yorgunluk oluşmuş olma ihtimali değerlendirdi. Fakat herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Üstelik adamın daha önce koronavirüse yakalanmadığı da tespit edildi.

''KENDİ ISRARIYLA YENİDEN COVID-19 AŞISI OLDU''

Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Kilian Schober, "Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen’de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi." dedi.

Dr. Schober, "Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu." dedi.

Araştırmacılar, bu kadar çok aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtiyor.