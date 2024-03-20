Vicdansız anne! 16 aylık bebeğini bırakıp tatile gitti

20 Mart 2024 08:20 - Güncelleme : 20 Mart 2024 08:21

ABD'nin Ohio eyaletinde, kan donduran bir olar meydana geldi. Kristel Candelario isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

32 yaşındaki Kristel Candelario, geçen ay kızı Jailyn'in cinayetiyle ilgili suçunu kabul etti.

Savcılar, Kristel Candelario'nun haziran ayında Detroit ve Porto Riko'ya giderken küçük çocuğu Cleveland'daki evlerinde bir oyun parkında yalnız bıraktığını söyledi.

Cuyahoga İlçe Savcılığı'na göre, Kristel Candelario seyahatinden döndüğünde Jailyn'i yerde yatarken buldu ve polisi aradı.

Acil müdahale ekipleri gelmeden önce çocuğunun kıyafetlerini değiştirdi ve kısa süre sonra öldüğünü bildirdi.

Savcılar, yürümeye başlayan çocuğun öldüğü sırada aşırı derecede susuz kaldığını söyledi ve tıp uzmanları onun açlık ve susuzluktan öldüğünü belirledi.

Candelario Pazartesi günü hakime ve mahkemeye hitaben Jailyn'in ölümünün ona çok acı verdiğini söyledi.

İspanyol bir tercüman aracılığıyla, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.