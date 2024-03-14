Vicdansız anneden akılalmaz olay! 18 aylık bebeğini 16 bin TL'ye satmaya çalıştı

14 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:17

Florida eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Jessica Woods, 18 aylık kızıyla birlikte Palatka bölgesindeki bir bankanın çevresinde dolaşıyordu. Banka çalışanı, Woods'u bölgeye sık sık gelen ve hatta 18 aylık kızının altını değiştirmek için bankanın tuvaletini kullanan anne olarak tanımıştı.

Görgü tanıklarına göre Woods, küçük kızına dirseğiyle vururken ve banyoda ona şaplak atarken görüldü. Ertesi sabah, 5 Mart'ta 33 yaşındaki kadın, bankanın dış klima ünitesinde uyurken, kızı battaniyesiz bir şekilde yakındaki bir alışveriş arabasında bulundu.

ÇOCUĞUNU YERE FIRLATTI

İlgili banka çalışanı kadının yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu ve iddiaya göre Woods nakit para talep etti. Çalışan para talebine karşılık vermeyip istediği eşyaları satın almayı teklif etmesi Woods'u öylesine sinirlendirdi ki çocuğunu yere fırlattı.

Günün ilerleyen saatlerinde Woods bankaya geri döndü. Çocuğunu yere yatırdı ve çocuk hemen insanlara doğru emeklemeye başladı. Banka çalışanı çocuğu kucağına aldı ve Woods akılalmaz bir teklifte bulundu. Çalışana kızını satmaya çalıştı.

500 DOLARA SATMAYI TEKLİF ETTİ

Palatka Emniyet Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında, "Woods insanlara hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söyledi ancak kızını banka çalışanına 500 dolara (16.000 TL) satmayı teklif etti. Fakat çalışan, çocuğu satın almayı reddedince Woods kızını geride bırakarak uzaklaştı" ifadelerine yer verildi.

Çalışan, Woods'un korkunç davranışını polise bildirmeden önce bebeği temizlemek için yanına aldı. Sosyal hizmetlerden sorumlu memurlar, gelip kızın velayetini alana kadar banka çalışanı, çocuğu kendi gözetimine aldı.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananların ardından yetkililer, Woods için çocuk istismarı, çocuk ihmali ve terk etme suçuyla tutuklama emri çıkardı. Çocuk ise tüm bu yaşananların ardından koruyucu aileye verildi.

New York Post'un incelediği hapishane kayıtlarına göre Woods, 7 Mart'ta tespit edildi ve altı ağır suçla yargılandı.

Putnam İlçe Hapishanesine yerleştirildi ve reşit olmayan bir çocuğu para veya mülk karşılığında satmaya çalışmak, bir çocuğun yasadışı bir şekilde terk edilmesi, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, şiddetli bedensel zarar vermeden ve üç çocuğa istismar suçundan tutuklandı.