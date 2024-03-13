13 Mart 2024 07:39 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:03
Vicdansızlığın böylesi... İsrailli bakan 13 yaşındaki çocuğu öldüren polisi tebrik etti
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından çocuğu öldüren polisi tebrik etti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci kampında Filistinli çocuklar havai fişeklerle oyun oynuyordu.
İsrail güçleri çocuklardan birine, "polise hava fişek atmaya hazırlandığı" gerekçesiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan küçük çocuk önce gözaltına alındı, ardından hayatını kaybetti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından çocuğu öldüren polisi tebrik etti.
Şuafat Kampı'nda yas ilan edildi ve minarelerden greve gidileceği duyuruldu.
Kudüs'ün batısında ise İsrail ordusunun kontrol noktasından Filistinlilere ateş açıldı. 2 Filistinli öldürüldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: TRT Haber