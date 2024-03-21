Vicdansızlığın bu kadarı! Yasaklı mühimmatla toprağı da zehirliyorlar

21 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:15

İsrail'den Cenin kentine hava saldırısı: Ölü ve yaralı var

İsrail'den Cenin kentine hava saldırısı: Ölü ve yaralı var

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Müeyyed Başarat, yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor, zararlı bombalar ve ABD'den gelen füzeler gibi uluslararası yasaklı birçok mühimmat kullandı." ifadelerine yer verdi.

Bu silahların "ileride körlük ve kanserin yanı sıra el ve ayakların kesilmesine, deri yanmasına" sebebiyet verebileceğini kaydeden Başarat, "Bu maddeler aynı zamanda toprağı ve toprakta yetişen ürünleri zehirliyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK HASTALIĞA SEBEBİYET VEREBİLİYOR

Çiftçilerin bu malzemelere dokunmaları, doğrudan maruz kalmaları sonucu cilt kanserine veya solunum sistemiyle ilgili diğer hastalıklara yakalanabileceğine işaret eden Başarat, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yasaklı mühimmatlar kullanmasının insanları, hayvanları ve çevreyi etkilediğine dikkati çekti.

Başarat, bazı araştırmacıların "bu maddelerin kullanıldığı arazilerin 3-5 yıl tarıma uygun veya çok verimli olmayacağından" bahsettiğini aktardı.

20 YILDIR VERİMSİZ OLAN TOPRAKLAR VAR

İsrail'in 2006'da Lübnan'a karşı yürüttüğü saldırılarda bazı tarım arazilerinde "beyaz fosfor" kullandığını hatırlatan Başarat, "Şu anda bile, yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen o topraklar hala verimsiz durumda ve İsrail uçaklarından atılan kimyasalların neden olduğu yangınlar sonucu o toprakların bir kısmı tamamen yok oldu." şeklinde konuştu.

"Bu malzemelerin insan sağlığı üzerindeki yan etkilerini belirlemek için savaşın bitiminden hemen sonra toprağın incelenmesinin" gerekliliğine dikkati çeken Başarat, "İsrail bombalarının 10 metre derinlikte çukurlar oluşturduğunu gösteren videolar var. Bu nedenle toprağın yanma derecesini tespit etmek mümkün değil, bu da toprağın tamamen yandığı ve verimliliğini kaybettiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.