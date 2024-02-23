Wagner küllerinden doğuyor! 'Afrika Kolordusu' kıta çapında altın ve petrol peşinde...

23 Şubat 2024 09:40 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:22

Bir zamanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olan Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in ardından Rus paralı asker grubu Afrika'da baş gösterdi. Kremlin'in hizmetinde Ukrayna'da savaşan Wagner, yetersiz mühimmat ve asker eksikliği nedeniyle Moskova'ya karşı isyanıyla büyük bedel ödedi. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, bir uçak kazasıyla şüpheli bir şekilde öldü ve paralı askerler dağıtıldı.

RUSYA AFRİKA PLANINDAN VAZGEÇMEDİ

Öldürülene kadar, ''Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütmek, Afrika'yı ise daha da özgür kılmayı'' amaçladığını söyleyen Prigojin'in sözleri şimdilerde onsuz altın ve petrolün merkezinde yankılanıyor.

Royal United Services Institute (RUSI) tarafından yayımlanan rapora göre, Wagner geri döndü. Adı ise 'Afrika Kolordusu' olarak değişti. Çünkü Kremlin'in yeni milisi Afrika'daki petrol ve altın gibi değerli mallara erişim karşılığında rejime 'hayatta kalma'' şansı sunuyor.

WAGNER'İN NAZİ MİRASINI AFRİKA KOLORDUSU DEVRALDI

Yeni orduda değişmeyen ise 2. Dünya Savaşı Nazilerini akıllara getirmesi. Wagner de adını Hitler'in en sevdiği besteciden alıyordu. Eski Wagner lideri Dmitri Utkin'in ise Nazi SS apoletlerinin çizili olduğu bir dövmesi vardı. Adamlarının çoğu beyazların üstünlüğünü savunanlardan ve Amerika'nın terör grubu olarak tanımladığı kötü şöhretli neo-Nazi Rus İmparatorluk Hareketi'nin üyelerinden oluşuyordu. Afrika Kolordusu ise bu mirası devraldı.

''RUSYA AFRİKA POLİTİKALARININ GÖLGESİNDE''

ABD, Wagner'e karşı çok geç bir adım atarak, geçtiğimiz yıl 'suç örgütü' ilan etti. Fakat yeni ordu bu noktada Wagner'den ayrılıyor. Afrika Kolordusu açıkça Rusya Kuvvetlerinin bir parçası. RUSI raporunun yazarlarından biri olan Dr. Jack Watling ise bu durumu şu sözlerle ifade ediyor: ''Bu, Rusya devletinin Afrika politikasında gölgelerden çıkmasıdır.''

YENİ ORDUNUN GÖREVİ WAGNER'LE AYNI

Fakat Afrika Kolordusu'nun görevi Wagner'le aynı, bu konuda bir değişiklik yok. Yeni ordu, Putin'in yurt dışındaki stratejik ve mali çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor. Wagner sayesinde ise Putin'in kasaları sadece son 2 yılda altınla dolmuştu.

Wagner'in dağılmasının ardından Moskova'nın Afrika'daki çıkarlarına ne olacağı konusunda kafalar karıştı. Çünkü Wagner, 3 kıtada birden bir düzineden fazla ülkede faaliyet gösteriyordu. Fakat Putin kıtanın elinden gitmesine izin vermedi. Rusya'nın Batı'ya karşı savaşında da oldukça önem arz eden Afrika için gizli ordu kuruldu.

ASKERLERE DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Putin'in ilk hamlesi yeni kurulan ordunun başına Andrey Averyanov'u atamak oldu. RUSI'nin raporuna göre, eskiden suikastlardan sorumlu Andrey, şimdilerde Afrika Kolordusu'nda nakit ve sözleşmeler karşılığında otoriter rejimleri 'istikrara' kavuşturuyor.

Öte yandan yeni ordu Afrika'da asker alımı için reklam da veriyor. Teklif edilen maaş ise 280.000 ruble yani yaklaşık 100 bin lira. Wagner ise Afrika'da savaştığı sırada bu maaşları asla göremiyordu.