13 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:26
Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da giriş çıkışları kapattı
Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı iki belde olan Silvad ve Turmusayya'ya giriş çıkışları kapattı. Bölgeden geçen araçlara ise saldırdığı bildirildi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca Yahudi işgalci, İsrail askerlerinin korumasında Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattı.
Yahudi işgalcilerin ayrıca bölgeden geçen Filistinlilere saldırdığı, araçlarına taş attığı bildirildi.
KAYBOLAN ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI YAPIYORLAR
İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin, Mugayyir köyü yakınında dün sabah çobanlık yaparken kaybolduğu öne sürülen bir Yahudi işgalcinin bulunması için arama çalışmaları yaptığı ifade ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı