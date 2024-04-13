Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da giriş çıkışları kapattı

13 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:26

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca Yahudi işgalci, İsrail askerlerinin korumasında Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattı.

Yahudi işgalcilerin ayrıca bölgeden geçen Filistinlilere saldırdığı, araçlarına taş attığı bildirildi.

KAYBOLAN ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI YAPIYORLAR

İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin, Mugayyir köyü yakınında dün sabah çobanlık yaparken kaybolduğu öne sürülen bir Yahudi işgalcinin bulunması için arama çalışmaları yaptığı ifade ediliyor.