Yahudi yerleşimciler önce girişleri kapattı sonra köylere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

13 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:15

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği yeni saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Mugayyir köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mugayyir köyüne düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinlilerden birinin gerçek mermiyle boynundan vurulduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ayrıca Yahudi yerleşimciler, beldeye dün düzenledikleri saldırıda ölen Cihad Afif Abu Alya'nın (25) cenaze töreninde de ateş açtı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünde ve Selfit kentindeki Kefr ed-Dik ve Deyr Balut beldeleri arasındaki yolda Filistinlilerin araçlarına saldırdı, bazı araçlara zarar verdi.

DUMA KÖYÜ DE HEDEFTEYDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Duma köyünde de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaralandığı, 7 evin ise yandığı belirtildi.

Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, yaptığı açıklamada, onlarca yasa dışı yerleşimcinin İsrail ordusunun korumasında köye baskın düzenlediğini söyledi.

Duma'nın savaş alanına ve kışlaya döndüğünü kaydeden Devabişe, İsrail askerlerinin evlerin çatılarına keskin nişancı yerleştirdiğini, hareket eden her şeye ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını aktardı.

Evlerin ateşe verildiğini, Filistinlilerin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırılması için ambulansların köye girmesine izin verilmediğini kaydeden Devabişe, "Şu ana kadar en az 4 kişi yaralandı. Bu nihai rakam değil. En az 7 ev ve çok sayıda otomobil de ateşe verildi." dedi.

Devabişe, 50'yi aşkın Yahudi yerleşimcinin, askerlerin korunmasında köyün mahallelerinde dolaştığını dile getirdi.

Filistin Kızılayı ise Duma köyüne yönelik saldırıda 5 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı bilgisini geçti.

KAYBOLAN YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

İsrail ordusu, Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.

Cuma sabahı evden hayvan otlatmak için ayrıldığı belirtilen Binyamin Achimeir'in (14) öldürüldüğü ve güvenlik olayı olarak değerlendirilen cinayetin faillerinin arandığı belirtildi.

İsrail ordu radyosu, güvenlik teşkilatının Batı Şeria genelinde Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında olaylar çıkmasına hazırlandığını bildirdi.

Binyamin Achimeir (14)

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA'DA SALDIRILARI ARTIRDI

Yahudi yerleşimciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.