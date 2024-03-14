700 yaşında, değeri ise 8 milyon TL: 'Şanslı bir kuruş' kanalizasyondan çıktı

14 Mart 2024 20:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:58

Yaklaşık 700 yıl öncesine ait nadir bir altın sikke, bir tarlanın kanalizasyon giderinde bulunmasının ardından dudak uçuklatan bir meblağa alıcı bulacak. 14. yüzyıldan kalma olduğu tespit edilen bu inanılmaz eser, İngiltere Norfolk, East Raynham'da bir sürü değerli parçayla birlikte keşfedildi. Önümüzdeki ay müzayede şirketi Spink & Son's tarafından satışa sunulacak.

Müzayedeci Gregory Edmund, "Altının ışıltısı Ortaçağ kralları için olduğu kadar modern gözler için de çekicidir. Bu inanılmaz derecede korunmuş ve yüksek değerli Ortaçağ sikkesinin gün ışığına çıkmadan önce yüzyıllar boyunca bir tarlanın altında çürümeye terk edilmiş olması oldukça romantik." ifadelerine yer verdi.

BRITISH MUSEUM GÖRMEZDEN GELDİ

Kral 3. Edward'ın saltanatına kadar uzanan bu inanılmaz koleksiyon başlangıçta British Museum (İngiltere'nin dünyaca ünlü müzesi) tarafından görmezden gelinmişti.

Bu da eserin, ona sahip olmak için özel ödeme yapmak isteyen teklif sahiplerine açık olduğu anlamına geliyordu. 1327 ve 1377 yılları arasında yapılmış olan bu sikkeler Kral 3. Edward'ı bir savaş gemisi üzerinde güçlü bir kılıç ve kalkanla göstermektedir.

1340'ta Sluys Savaşı sırasında Fransızların yenilgiye uğratılmasını tasvir etmektedir. Sikkenin üzerinde, "Tanrı'nın inayetiyle İngiltere Kralı, İrlanda ve Akitanya Lordu" ifadeleri yer almaktadır.

Önceki sahibinin 1970 yılında satın almasının ardından tekrardan 4 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Spinks müzayedesinde satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Açık arttırmada 8,000 Sterlin'e alıcı bulması bekleniyor.

"ŞANSLI BİR KURUŞ"

Bu olay, "şanslı bir kuruş" bulduğunu düşünen bir metal dedektörlü hazine avcısı 200 bin sterlin değerinde sikke çıkarması karşısında şaşkına dönmesiyle gerçekleşti.

Tony House adlı hazine avcısı tek bir madeni paraya rastladı, ancak içgüdüleri ona kazmaya devam etmesini söyledi ve istiflenmiş şekilde yüzlerce başka tarihi eser ortaya çıkardı.

BULDUĞU GANİMET ONU İNGİLTERE İÇ SAVAŞI'NA GÖTÜRDÜ

27 yaşındaki bir diğer hazine avcısı Jon Randle ise 400 yıllık gümüş sikkelerden oluşan bir define buldu. Hevesli hazine avcısı bu serveti keşfetmeden önce sadece paslı çiviler ve bir tereyağı bıçağı çıkarmıştı.

Bulduğu ganimetlerin 1642-51 İngiltere İç Savaşı sırasında gömüldüğü düşünülüyor ve I. Charles, I. James, I. Elizabeth ve I. Mary dönemlerine ait paraları içeriyor.