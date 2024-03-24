Yapay zeka bunu da başardı! Artık düşünceler okunabiliyor

24 Mart 2024 13:00 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:00

ABD'de beynine implant yerleştirilen bir kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu. Wall Street Journal'ın (WSJ) tarafından dün yayımlanan habere göre, implantın, Parkinson hastalığı olan Jeffrey Keefer'a takıldığı aktarıldı.

71 yaşındaki Keefer'ın hastalık nedeniyle ameliyata girdiği, cerrahi operasyon öncesinde de doktorların implantı beyninde denemesi için izin verdiği belirtildi.

Precision Neuroscience firmasının geliştirdiği Layer 7 Cortical Interface adlı implantın elektrotları, Keefer'ın beynine entegre edildi. İmplant içindeki çipler, beyinden gelen sinyalleri toplarken, bu sinyaller kablosuz olarak bir yapay zeka destekli programa iletilmek üzere aktarıldı.

Keefer'ın göğsündeki bir cihaza hem batarya hem de anten işlevi gören bir kablo bağlandı, bu kablo implant ile bağlantılıydı.

"ARADIĞIMIZ BUYDU"

Çalışmada, Keefer'ın el hareketleri monitörler aracılığıyla ölçülen beyin sinyalleriyle eşleştirildi. Daha sonra, hastadan ellerini hiç kıpırdatmadan önceki hareketleri düşünmesi istendi. Keefer, hareketleri düşündükçe beyin sinyallerinin gerçek zamanlı olarak kaydedildiği ve gerçekleşen hareketlerle uyumlu olduğu gözlendi.

Precision Neuroscience'ın kurucularından Benjamin Rapoport, "Aradığımız buydu. Harekete dönüşemeyen bir düşünce olduğunda beynin ne söylemeye çalıştığını bilebileceğimizi teyit ettik" dedi.