Yapay zeka kanun kapsamına giriyor! Kuralların çerçevesi hazır

13 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:45

Avrupa Birliği milletvekilleri, beş yılın ardından Yapay Zeka Yasası'nın lehine oy kullanmaya hazırlanıyor. Hükümetler için küresel bir yol gösterici olacağı düşünülen taslak özgeçmişleri ve iş başvurularını taramak gibi dar anlamda sınırlı görevleri yerine getiren yapay zeka sistemlerine odaklanıyor.

OpenAI'nin ChatGPT'sinde örneklenen genel amaçlı yapay zeka modellerinin şaşırtıcı yükselişi, AB politika yapıcılarının buna ayak uydurmak için çabalamasına neden oldu. Taslağa benzersiz ve görünüşte gerçekçi cevaplar, görüntüler ve daha fazlasını üretebilen yapay zeka sohbet robotu sistemlerini destekleyen teknoloji olan üretken yapay zeka modelleri olarak adlandırılan modeller için hükümler eklediler.

YAPAY ZEKA VERİLERİ SUNULMAK ZORUNDA OLACAK

Avrupalı ​​girişimlerden OpenAI ve Google'a kadar genel amaçlı yapay zeka modellerinin geliştiricileri, AB telif hakkı yasasına uymanın yanı sıra sistemleri eğitmek için kullanılan internetteki metin, resim, video ve diğer verilerin ayrıntılı bir özetini sunmak zorunda kalacak.

Mevcut kişilerin, yerlerin veya olayların yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake resimleri, videoları veya sesleri yapay olarak manipüle edilmiş olarak etiketlenmelidir.

OpenAI'nin en gelişmiş sistemi olan GPT4 ve Google'ın Gemini'sini içeren "sistemik riskler" oluşturan en büyük ve en güçlü yapay zeka modelleri için ekstra inceleme yapılıyor.

SİBER SALDIRI KORKUSU

AB, bu güçlü yapay zeka sistemlerinin "ciddi kazalara neden olabileceğinden veya geniş kapsamlı siber saldırılar için kötüye kullanılabileceğinden" endişe duyduğunu söylüyor. Ayrıca üretken yapay zekanın birçok uygulamaya "zararlı önyargılar" yayarak birçok insanı etkileyebileceğinden korkuyorlar.

Bu sistemleri sağlayan şirketlerin riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerekecek; Bir kişinin ölümüne veya sağlığına ya da malına ciddi zarar vermesine neden olan arızalar gibi ciddi olayları bildirmek; siber güvenlik önlemlerini uygulamaya koymak; ve modellerinin ne kadar enerji kullandığını açıklıyorlar.