Yasaklı mayınlar geri mi dönüyor? Tehlike adım adım geliyor

25 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:12

Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girerken Moskova'nın cephede yakaladığı başarı, Avrupa'yı tedirgin etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın işgal girişiminin başından beri komşu ülkeler savunmalarını güçlendirmeye çalışıyor. Üstelik ABD'nin adım adım seçime gitmesi ve eski Başkan Donald Trump'ın da yarışta yer alması tedirginliği artırıyor. Trump'ın seçilmesi durumunda ''NATO'dan çıkacağız'' sözleri de tedirginliği tetikliyor. Bir başka tetikleyici ise ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya silah yardımı konusundaki isteksizliği.

Rusya ve Ukrayna'nın Avrupalı komşuları, savunmalarını güçlendirmek için eski teknolojilere geri dönmeye hazırlanıyor. Ukrayna'nın atağa geçtiği dönemde saldırıları, anti-tank mayınları, dikenli teller ve beton bloklar gibi ilkel teknolojilerle durdurmayı başaran Rusya'nın yöntemleri gözde haline geldi. Komşu ülkeler, bu stratejileri kopyalamaya başladı. Artık savunmaları için benzer yapılar inşa ediyorlar.

YASAKLI KARA MAYINLARI DA GERİ DÖNÜYOR

Ottawa Anlaşması ile yasaklanan anti-personel mayınlarının kullanımı da gündemde. Bir kere yerleştirilmelerinin ardından onlarca yıl boyunca tehlike oluşturmaya devam eden mayınlar, her sene yüzlerce insanın ölümüne neden olabiliyor.

Özellikle çocuklar ve çiftçiler için dünya çapında büyük tehlike oluşturan bu mayınların kullanımı birçok ülkede yasak.

RUSYA OTTAWA ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Rusya, 133 ülkenin onayladığı, Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da aralarında olduğu Ottawa Anlaşması'ndan çekilmeyi de değerlendiriyor. Henüz net bir karar verilmese de siviller için daha az tehlikeli olan anti-tank mayınları sınır boyunca döşenmeye başladı bile.

Finlandiya'nın da gündemi Ottowa anlaşması. NATO'nun en yeni üyesi, elindeki anti-personel mayını stokunu 2015'te imha etmişti. Şimdi bu karar yeniden sorgulanıyor.