Yasin 105 İsrail tanklarını vurdu!

22 Şubat 2024 00:16 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 00:27

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus kentlerinde İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyurdu. Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam tugayları, Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nin batısında iki İsrail tankını "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurduklarını belirtti.

İKİ TANK İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Han Yunus'un Havuz bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail'e ait iki "Merkava" tankının Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ile imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, askerlerin Gazze Şeridi'ndeki bazı uygulamalarının, suç niteliği taşıdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yerushalmi, "Savaşın başlangıcından bu yana ordu, gücünü genel olarak yüksek profesyonellik ve hukuka uygun olarak kullanıyor. Ancak İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin değerleriyle bağdaşmayan, talimatlara aykırı, kabul edilemez olaylar da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerden bazılarının "suç niteliği taşıdığını ve yetkili makamların bunları soruşturmaya başladığını" ifade eden Yerushalmi, İsrail ordusunun değer ve emirlerine aykırı uygunsuz davranışlar gözlemlediklerini, bunlar arasında uygunsuz ifadelerde bulunmak ve haksız güç kullanımının olduğunu aktardı.