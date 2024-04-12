Yeni bir terör saldırısına hazırlanıyordu! Rus istihbaratı faciaya engel oldu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da sinagoga yapılması planlanan terör saldırısının engellendiğini açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova’da bulunan bir sinagoga gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının önlendiği duyuruldu.
Açıklamada, “FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi. Şahıs, Moskova’da bulunurken terör saldırısını gerçekleştirmek için hazırlık yaptı. Moskova'daki sinagoglardan birinin çevrelediği bölgede keşif yaptı ve ayrıca el yapımı patlayıcı üretimi için malzemeler satın aldı. Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
EL YAPIMI PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ
Saldırganın evinde yapılan arama sırasında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Öte yandan, Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmiş, 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.