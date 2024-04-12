Yeni bir terör saldırısına hazırlanıyordu! Rus istihbaratı faciaya engel oldu

12 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:46

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova’da bulunan bir sinagoga gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının önlendiği duyuruldu.

Açıklamada, “FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi. Şahıs, Moskova’da bulunurken terör saldırısını gerçekleştirmek için hazırlık yaptı. Moskova'daki sinagoglardan birinin çevrelediği bölgede keşif yaptı ve ayrıca el yapımı patlayıcı üretimi için malzemeler satın aldı. Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

EL YAPIMI PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Saldırganın evinde yapılan arama sırasında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmiş, 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.