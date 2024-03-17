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17 Mart 2024 20:16 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:18

Yeni yasa suç oranlarını düşürmedi... ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı 

Washington eyalet yönetiminin kamu güvenliği yasasına rağmen ABD'de yine silahlı saldırı gerçekleşti. Washington'daki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Yeni yasa suç oranlarını düşürmedi... ABD&#039;de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı 
Washington, Silahlı Saldırı, Polis Departmanı

ABD'nin başkenti Washington'da meydana gelen bir silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. 

Metropolitan Polis Departmanı'nın Şefi Jeffrey Carroll tarafından yapılan açıklamaya göre, Washington'un kuzey batısında bir silahlı saldırı gerçekleşti.  

Carroll, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralanan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini söyledi.  

Yeni yasa suç oranlarını düşürmedi... ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı  - 1. Resim

SALDIRGAN ARANIYOR 

Ayrıca Jeffrey Carroll, saldırının failinin hâlâ yakalanamadığını belirtti. 

Washington'da geçtiğimiz yıl cinayet oranlarında %35 artış yaşanırken, araç hırsızlığı oranları iki katına çıkmıştı. 

Ocak ayında, Washington yerel hükümeti, suç oranlarını azaltmayı amaçlayan bir kamu güvenliği yasasını yürürlüğe koymuştu.  

Kaynak: TGRT Haber
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