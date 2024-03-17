17 Mart 2024 20:16 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:18
Yeni yasa suç oranlarını düşürmedi... ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
Washington eyalet yönetiminin kamu güvenliği yasasına rağmen ABD'de yine silahlı saldırı gerçekleşti. Washington'daki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
ABD'nin başkenti Washington'da meydana gelen bir silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.
Metropolitan Polis Departmanı'nın Şefi Jeffrey Carroll tarafından yapılan açıklamaya göre, Washington'un kuzey batısında bir silahlı saldırı gerçekleşti.
Carroll, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralanan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini söyledi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Ayrıca Jeffrey Carroll, saldırının failinin hâlâ yakalanamadığını belirtti.
Washington'da geçtiğimiz yıl cinayet oranlarında %35 artış yaşanırken, araç hırsızlığı oranları iki katına çıkmıştı.
Ocak ayında, Washington yerel hükümeti, suç oranlarını azaltmayı amaçlayan bir kamu güvenliği yasasını yürürlüğe koymuştu.
Kaynak: TGRT Haber