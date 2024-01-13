Yer yarıldı içinde kayboldu! Devasa çukur bir işçiyi yuttu

13 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:09

İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamaların sebep olduğu depremler sırasında sokaklarda dev çatlaklar oluştu. Grinfavik şehrinde meydana gelen çatlakları doldurmak isteyen bir işçi ise devasa çukura düşerek kayıplara karıştı.

Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, peş peşe gelen felaketler nedeniyle durdu. Heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesi sonucu kayıp işçiye ulaşmak daha da zor bir hal aldı.

''BURASI ONLARCA METRE AŞAĞI İNİYOR''

Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, "Gece yarısı aramayı durdurmak zorunda kaldık çünkü yarıkta çalışanların güvenliğini garanti edemiyorduk" dedi. Emniyet Amiri Ludviksson, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Tepede kayalar düştü. Çok derinlerde. Burası onlarca metre aşağıya kadar iniyor. Kurtarma ekiplerinin çalıştığı bu çalışma alanının çok altında su var. Bir sepetle aşağı inen ve yaklaşık 10 dakika aşağıda kalan iki adam var. Sonra yukarı çıkıyorlar ve diğer ikisi görevi devralıyor. Kayıp adam düşmeden önce kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için aşağı indiriliyordu.''

Koşullar ve adamı aramak için dar boşluğa iki kişinin girebilmesi kurtarma çalışmalarını aksatıyor.

Yerel yayın kuruluşu RUV'a açıklamalarda bulunan saha müdürü Hjálmar Hallgrímsson ise şunları söyledi:

"Kesinlikle açık olan şu ki, insanları hayati tehlike arz eden durumlara gönderiyoruz, dolayısıyla bu konuda çalışacak olanların güvenliği için daha fazla zaman harcamamız gerekiyor. İnsanlar ellerini ve ayaklarını kullanarak çok zor bir şekilde aşağı inmeye ve ona ulaşmaya çalışıyor ve çalışma alanı iki kişilik, daha fazla insanı içeri alamayız. Bu yüzden kişileri değiştiriyor ve yeni eller getiriyoruz. Çalışmaya çalıştığımız koşullar bunlar.''

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın "herkesi çok şaşırttığını" ve kasımda boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.