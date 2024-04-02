Yılan balıklarının toplu ölümünün sebebi stres çıktı!

02 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:14

Dünyanın en büyük yılanı! Keşfedildikten birkaç hafta sonra öldü

Dünyanın en büyük yılanı! Keşfedildikten birkaç hafta sonra öldü

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda bir akarsuda binlerce yılan balığının toplu ölümü yaşanan ikinci olayla gizemli bir hal aldı. Kauritutahi akarsuyunda tahminen 3 bin 500 yavru yılan balığı ölü bulundu. Birincil Sanayi Bakanlığı'na bağlı çevre yetkilileri soruşturma başlattı.

Şubat ayında da Southland'daki Mataura yakınlarındaki bir akarsuda binlerce yetişkin yılan balığı ölü bulunmasıyla ilişkilendirilen olay ikinci toplu yılan balığı ölümü olarak kayda geçti.

Mataura'daki toplu ölüm, su yolundaki zehirli bir kirleticiye bağlanmıştı fakat bu kez durum daha değişik. Kauritutahi'deki yılan balıklarını öldürenin ne olduğu henüz netliğe kavuşmasa da uzmanların bir tahmini var.

YOSUNLAR SUYUN ISINDIĞINA İŞARET

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'ne göre elver diye bilinen yavru yılan balıkları, sıcaklıkların yaklaşık 16 santigrat dereceye ulaştığı kasım sonuyla mart başı arasında akıntıya karşı göç ediyor. Yılan balıkları, su sıcaklıkları 16 ile 18 santigrat derece arasında değiştiğinde, iyi bir akarsu akışı ve litre başına 7-8,5 miligram çözünmüş oksijen seviyeleriyle birlikte gelişiyor.

Toplu ölümün bildirilmesinden bir sonraki gün yapılan ölçümlerde deredeki parametrelerin istenilen düzeyde olmadığı öne sürüldü. Akarsudaki su akışının sınırlı olduğu bazı kısımlarda yosun birikintileri de gözlendi. Bu da suyun ısındığına işaret ediyor.

STRES YILAN BALIKLARINI ÖLDÜRÜYOR

Akarsuyu gözlemleyen yerel bir koruma grubunun üyesi olan Hona Edwards, "Genellikle akarsu suyunun ısınmasından kaynaklanan bazı yosun birikintileri fark ettik" dedi.

The Independent'ın haberine göre, daha sonra akarsuyun en büyük yüzdesinde su akışının çok sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı gözlemlendi. Akış olmadığında, çözünmüş oksijen azalıyor ve toksinler su yolunda birikiyor

Bu tür yosun patlamaları, ılık su sıcaklıkları ve düşük su hacimleri gibi koşullar, tarımsal kullanımdan kaynaklanan besin akışları ve insan faaliyetlerinin neden olduğu toksik kirleticilerle birleştiğinde ortaya çıkar.

Yetkililer, toplu ölümlerin iklim değişikliğiyle bağlantılı bir "stres olayından" kaynaklanabileceğini söylüyor.