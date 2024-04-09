Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de…

09 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:29

Yılın ilk Güneş tutulması ilk olarak Meksika’da gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in önünden geçerek gökyüzünde bir gölge oluşturdu ve bu da güneş ışığının bir süreliğine kaybolmasına neden oldu.

Tutulmanın ilk aşaması Meksika'nın Mazatlan sahil kasabasında gerçekleşti. Tutulmayı izlemek için buraya gelen birçok kişi, gökyüzündeki bu eşsiz olayı büyük bir heyecanla izledi.

Tutulma sırasında gökyüzü karardı ve yıldızlar göründü. Kuşlar yuvalarına döndü ve hava aniden soğudu.

Tutulma, Meksika'dan sonra ABD'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda da görülebildi. Bazı bölgelerde 4 dakikadan fazla süren tutulma, gökyüzünde unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması ise Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor. Bu özel astronomik olay, doğanın sunduğu en büyüleyici manzaralardan biri olarak kabul ediliyor.