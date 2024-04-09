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09 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:29

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de…

Meksika'da başlayan ve ABD ile Kanada'nın bazı bölgelerinde de gözlemlenen yılın ilk Güneş tutulması heyecan verici anlara sahne oldu…

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılın ilk Güneş tutulması ilk olarak Meksika’da gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in önünden geçerek gökyüzünde bir gölge oluşturdu ve bu da güneş ışığının bir süreliğine kaybolmasına neden oldu.

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de… - 1. Resim

Tutulmanın ilk aşaması Meksika'nın Mazatlan sahil kasabasında gerçekleşti. Tutulmayı izlemek için buraya gelen birçok kişi, gökyüzündeki bu eşsiz olayı büyük bir heyecanla izledi.

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de… - 2. Resim

Tutulma sırasında gökyüzü karardı ve yıldızlar göründü. Kuşlar yuvalarına döndü ve hava aniden soğudu.

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de… - 3. Resim

Tutulma, Meksika'dan sonra ABD'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda da görülebildi. Bazı bölgelerde 4 dakikadan fazla süren tutulma, gökyüzünde unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti! Gözler Türkiye’de… - 4. Resim

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması ise Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor. Bu özel astronomik olay, doğanın sunduğu en büyüleyici manzaralardan biri olarak kabul ediliyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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