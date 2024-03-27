27 Mart 2024 11:46 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:53
Yolda görenler hayret etti: Ekipler peşine düştü, kimse elini bile süremedi! Anormal davranışlarının nedeni herkesi üzdü
Güney Kore sokaklarında kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu trafiği birbirine kattı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü hayvanın sergilediği anormal davranışların nedeni ise herkesi üzdü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Güney Kore'de kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşırttı. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu polis ekiplerini peşine taktı. Sokak ve caddelerde koşan hayvan yolların altını üstüne getirdi.
"Tadori" adlı bu 4 yaşındaki deve kuşunu görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Hayvanı araçla takip eden ekipler, ona hayvanat bahçesine kadar eşlik etti.
ANORMAL DAVRANIŞLARININ NEDENİ BELLİ OLDU
Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşunun geçtiğimiz ay eşini kaybettiği, bu yüzden davranışlarının anormal olduğu ifade edildi.
Kaynak: TGRT Haber