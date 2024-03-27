Yolda görenler hayret etti: Ekipler peşine düştü, kimse elini bile süremedi! Anormal davranışlarının nedeni herkesi üzdü

27 Mart 2024 11:46 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:53

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Güney Kore'de kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşırttı. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu polis ekiplerini peşine taktı. Sokak ve caddelerde koşan hayvan yolların altını üstüne getirdi.

"Tadori" adlı bu 4 yaşındaki deve kuşunu görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Hayvanı araçla takip eden ekipler, ona hayvanat bahçesine kadar eşlik etti.

ANORMAL DAVRANIŞLARININ NEDENİ BELLİ OLDU

Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşunun geçtiğimiz ay eşini kaybettiği, bu yüzden davranışlarının anormal olduğu ifade edildi.