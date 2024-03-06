Yunan basını İstanbul'daki deprem riskini yazdı! '7 şiddetinde...'

06 Mart 2024 10:34 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:41

Yunan gazetesi Kathimerini, beklenen İstanbul depremini kaleme aldı. Okuyucularına geçtiğimiz Pazartesi gecesi Çanakkale Boğazı'nı sarsan depremin Türkiye'de endişe oluşturduğunu belirtirken, "Türk sismologların Çanakkale'deki depremin İstanbul'u vurması beklenen daha büyük bir depremin habercisi olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca, "Tahminlere göre İstanbul depreminin şiddeti 7'den daha büyük olacak ve büyük bir yıkıma neden olacak." ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.

Kathimerini haberin devamında, "Türk yetkililer kendilerini mümkün olan her şekilde hazırlıyor gibi görünüyor; zira İstanbul sokaklarına, sakinlere bir tsunami durumunda nereye gideceklerini gösteren özel işaretler yerleştirildi. Yabancı diplomatik misyonlar da Doğal Afet Yardımları Dairesi (AFAD) ofislerini ziyaret ederek büyük bir depreme müdahale etme ve önleme yolları hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE DEPREMİNE PARANTEZ AÇTILAR

Çanakkale depremine de bir parantez açan gazete, "AFAD verilerine göre, merkez üssü Çanakale olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, saat 21.38'de 10 kilometre derinlikte meydana geldi ve maddi hasara yol açmadan İstanbul'da hissedildi." ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞ BENZERLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan gazetesi haberine Türk Sismolog Hüseyin Öztürk'ün yaptığı açıklamayı da yer verdi; "Bundan sonra her deprem İstanbul'da beklediğimiz büyük depremin habercisi. Bu küçük depremler yavaş yavaş fayları kırıyor ve büyük depremlere yol açıyor. Bu bir hazırlık gibi. Tetiklenecek olan büyük fayı açıyor. Bu depremler büyük depremin işaretleridir."

Görüş benzerliklerine dikkat çeken gazete, Aynı görüşe sahip olan bir başka Türk Sismolog Süleyman Pampal'ı da haberine taşıdı: "Bölgemiz endişeli. Marmara'nın güneyinde ya da Anadolu Rifti'nde 7 şiddetinden büyük bir deprem tüm bölgeyi, İstanbul'u, Çanakkale Boğazı'nı etkileyecek bir deprem olacaktır."

"TABLO PEK İÇ AÇICI DEĞİL"

Kathimerini haberinin sonunda Yerbilimci Naci Görür'ün, "Tablo pek iç açıcı değil. Ekonominin kalbi burada atıyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. Normal seyrinde 22.000-24.000 deprem olması gerekirken bu yıl 75.000 deprem oldu. Bunların 50.000'i artçı deprem ve deprem bölgesinde, geri kalanı diğer bölgelerde. Olasılık yasası ve jeolojik olaylara bakarak yüksek şiddetli depremin yaklaşmakta olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verdi.