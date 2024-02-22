Yunan basınında KAAN analizi: Hizmete girmeden korkuttu!

22 Şubat 2024 08:15 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 08:16

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, bu tarihi adım komşu Yunanistan'da büyük yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, gelişme son dakika haberi olarak duyururken bugun de KAAN hakkında detaylı bir analiz habere yer verdi.

"EGE'DEKİ GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİR Mİ?"

"KAAN'ın ilk uçuşundan ne öğrendik: Ege'deki güç dengelerini değiştirir mi?" başlıklı yazıda ilk uçuşun detaylarına yer verilirken "Türkiye , ilk yerli 5'inci nesil uçak projesinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adımı da KAAN'ın ilk uçuşuyla attı. TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından üretilen savaş uçağı, F-35'ten vazgeçilmesinin ardından Ankara'nın 5'inci nesil özelliklere sahip uçak alternatifi olmayı hedefliyor. Henüz operasyonel kullanılabilirlikten uzak olsa da başarılı uçuş testi, programın küçük gecikmelerle de olsa programa uygun şekilde ilerlediğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMLILIĞI AZALDI

Ankara'nın yerli üretim KAAN'ın 2030'dan sonra operasyonel olarak kullanılabileceği tahmininde bulunduğu bilgisine yer veren gazete, bunu oldukça iyimser bir tahmin olarak nitelendirdi. Ancak uçağın 2016'da başlayan geliştirilme sürecinin Türk ekonomisi için değerli bir bilgi birikimi sağladığı yorumunu yaptı. Ayrıca Türkiye'nin Batı'da ve ABD'de üretilen silah sistemlerine olan bağımlılığının da azaldığı dile getirildi.

"ŞİMDİLİK DENGEYİ BOZMAZ"

KAAN'ın henüz operasyonel düzeyde bir proje olması nedeniyle Ege'deki güç dengesine şimdilik bir etki etmeyeceği değerlendirmesine yer veren gazete, Yunanistan'ın envanterine katmaya hazırlandığı F-35 uçakları ve sahip olduğu denizaltılar ve Rafale uçakları ile önemli bir avantaj sağlayacağı iddicasında bulundu.

"24 AYDA 4 TÜRK UÇAĞI"

Buna karşın KAAN projesinin Türkiye'ye stratejik faydasının tartışılamaz olduğunu ifade eden Kathimerini editörleri, yazının sonuç kısmında ise şu yorumda bulundu: "Hizmete girmese bile KAAN, Türk savunma sanayiinin teknolojik yeteneklerinin yükseltildiğinin bir kanıtı. 24 ay gibi bir sürede 4 Türk uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini düşünmek bile yeterli. Bunlar KAAN, insansız Anka-3, Bayraktar TB3 ve İHA savaş uçağı Kızılelma'dır"

Suat Vilgen / TGRT Haber