Yunan çiftçiler öfkeli! Ülkenin her yerinden Atina'ya akın ediyorlar: Yollar kapandı

20 Şubat 2024 11:46 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:50

Çiftçiler bugün öğleden sonra başkentte yapılacak miting için Atina'ya gidiyor. Özellikle kornalar ve sloganlar eşliğinde traktörlerden oluşan konvoy 6.30'da Sintagma'da yapılacak miting için Boeotia Kalesi'nden Atina'nın merkezine doğru yola çıktı.

Yapılan duyurulara göre yaklaşık 130-150 traktörün başkente doğru ilerleyişinde ki amaç, 17:30'da Omonia Meydanı'nda olmak ve oradan 18:30'da Sintagma'ya motorlu bir yürüyüş gerçekleştirmek.

İLK TAHMİNLERE GÖRE 60 OTOBÜS VE 5000 ÇİFTÇİ KATILIYOR

Ayrıca ülkenin dört bir yanından çiftçiler, yetiştiriciler ve arıcılar kendi araçları ve otobüsleriyle Atina'ya gelirken, ilk tahminlere göre Teselya'dan 60 otobüs ve yaklaşık 5 bin çiftçi katılıyor.

Çiftçilerden biri yaptığı açıklamada, "Bizim meydana inişimiz barışçıldır. Haklı taleplerimizi göstermek için geldik. Bu artık bir geçim meselesi, ekimimize başlayamıyoruz. Kale Koordinasyon Komitesi üyesi Kyriakos Kyriazis'e göre, hükümetin onuncu kez taleplerimize boyun eğmesi iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina'nın merkezinde tarım makinelerinin güzergahı kesin olarak belirlenmiş ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın aza indirilmesi için çaba gösterilecek olmasına rağmen, şehir merkezindeki birçok yol güvenlik nedeniyle tarım araçlarının geçişi sırasında ara sıra kapatılacağını bildirdi

Tarım araçlarının Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'na varışının ve geçit töreninin ardından çiftçiler konuşma yapacak ve hükümete bir dilekçe teslimi gerçekleştirilecek.

ATİNA YÖNETİMİNİN TUTUMU

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis ise şu anda mali açıdan daha fazla manevra alanı olmadığını vurguladı. Marinakis, "Atina'daki eylemleri bağlamında çiftçilerin bir bakanla görüşme talebi varsa, taleplerini dinlemek için buradayız" dedi, ancak "marjlar tükendi ve beklenti oluşturmak istemiyoruz" diye ekledi.

Bugün Yunanistan merkezli ERT televizyonuna konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Makis Voridis, "Bütçede sahip olduğumuz rezerv sonsuz değil ve yılın başındayken bunu idareli kullanmak zorundayız çünkü önümüze ne çıkacağını bilmiyoruz" dedi. Bakan bununla birlikte, bütçenin uygulanmasına bağlı olarak tarımsal yardımların Haziran ayında yeniden masaya yatırılabileceğini söyledi.

GÜVENLİK NEDENİYLE GECE BOYUNCA PARK HALİNDE KALCAKLAR

Mitingin saat 22.00 sularında tamamlanacağı tahmin ediliyor, ancak tarım makineleri güvenlik nedeniyle gece boyunca Sintagma Meydanı'nda park halinde kalacak ve Çarşamba sabahı erken saatlerde dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor.

Traktörlerin hareketi, polis tarafından hazırlanan ve polis güçlerinin eskortu altında gerçekleştiriliyor. Özellikle tarım traktörlerinin hareketine, hem Boeotia Kalesi'nden hem de Megara Attika'dan belirli bir rota ile Yunan polis devriye arabaları eşlik ediyor.

ÇİFTÇİLERİN "ATİNA'YA İNİŞİ" DÜN BAŞLADI

Mesafe göz önüne alındığında çiftçiler dün sabahtan itibaren Kuzey Yunanistan'dan Atina'ya doğru yola çıkmaya başladı.

Çiftçi gruplarını başkente getirmek üzere düzinelerce otobüs kiralandı. Organizatörlere göre Atina'da 5,000'den fazla çiftçinin bulunması bekleniyor. Teselya'dan çiftçilerin temsilcisi George Machas, "Katılımın da sorunların da yüksek olması bekleniyor. Avrupa genelinde çiftçiler üzerindeki ekonomik baskı giderek artıyor." ifadelerine yer verdi.

2 BİN POLİS GÖREV BAŞINDA

Yunan Polis teşkilatı (ELAS) sözcüsü Constantia Demoglidou'nun aktardığına göre, gerçekleşecek protesto da 2000 polis memuru görev yapacak.