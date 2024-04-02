02 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:53

Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor.

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR

Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.