Yunanistan’daki ‘Türkiye NOTAM yayımladı’ iddialarına yalanlama!

07 Mart 2024 23:43 - Güncelleme : 07 Mart 2024 23:46

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunan basınındaki bazı haberlerde yer alan, "Yunan Devrimi'nin ulusal yıl dönümünün (25 Mart) araya girmesi ve iki ülkede ulusal bayramlarda tatbikat yapılmamasına rağmen, Türkiye NOTAM yayımladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yunan medyasında, Türk Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Ege Denizinde yapacağı bir tatbikat için ülkemizin yayımladığı ve 4 Mart-30 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan NOTAM’ın “25 Mart Yunanistan Bağımsızlık Günü” için bir istisna içermemesinden dolayı Yunan tarafının rahatsız olduğu yönündeki iddialara yer verildiği tespit edilmiştir.” denildi.

“MANİPÜLASYON YAPMAKTADIR”

Söz konusu haberlerin manipülasyon yaptığının altı çizilen açıklamada, “Ülkemizce 2 Mart 2024 tarihinde yayımlanan ve 4 Mart-30 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan A2099/24 sayılı NOTAM, Yunanistan tarafından 28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ve Ege Denizinde tehlikeli saha ilan eden A0630/24 sayılı NOTAM’a karşılık olarak yayımlanmıştır. Yunanistan’ın 4 Mart-30 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan söz konusu NOTAM’ı Ramazan Bayramımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız için istisna içermemektedir.

Dolayısıyla ülkemizin bahse konu NOTAM’ı mütekabiliyet esasına göre yayımlanmış olup, Yunan medyasında çıkan haberler konunun bu boyutuna yer vermeyerek manipülasyon yapmaktadır.” ifadelerine yer verildi.