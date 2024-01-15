Yunanistan'dan Türk İHA'larına övgü dolu sözler!

15 Ocak 2024 19:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:55

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Kathimerini Gazetesi'ne konuşan Dendias, "Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyuyorum. Önümüzdeki 4.5 yılda, uç noktalara varacak bir şey yapmayacağını ümit ediyorum. Endişem başka. Erdoğan gittiğinde Türkiye’de ne olacak bilmiyoruz. Bir ülkeyi uzun yıllar yöneten güçlü bir liderden sonraki geçiş dönemi, istikrarsızlık olabilir" dedi.

Yunan bakanın bu açıklamasının ardından Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.

"TÜRKİYE YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI"

Eksik parçaları daha sonra satın aldıklarını ancak savunma sanayisi alanında ülke olarak çok geride kaldıklarını söyleyen Sirigos, "Silahlanma konusunda Türkiye ile aramızda oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız. Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur. Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi.

"TÜRKİYE'YE GÖRE GERİDEYİZ"

Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.